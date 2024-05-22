الأمن يضبط لصوص الدراجات النارية بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة عدد (2 مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية ") خاصة بأحد المواطنين حال توقفهما بدائرة مركز شرطة أجا.

وبمواجهتهم أعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع الأسلاك ، وإرتكابهم عدد (7وقائع سرقة) بدائرتى مركز شرطة (أجا – ميت غمر) وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لعميليهم "سيئا النية" (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وأرشدا عن المسروقات.

نجحت الأمن الجامعى الادارى بجامعة أسيوط فى ضبط موظفة بكلية طب أسنان بحوزتها عدد600 امبول من البنج المخدر وعدد 2 نظارة طبية بلاستيكية كان داخل حقيبة كتف

البداية وردت معلومات للامن الادارى برئاسة السيد مؤمن فقير مدير إدارة الأمن والسيد احمد أنور مسؤلى الامن بكلية طب الاسنان بجامعة أسيوط عن موظفة تدور حولها الشكوك بحملها حقيبة كتف منتفخة على غير طبيعتها وأثناء عملية استوقاف وتفتيش الحقيبة من قبل الأمن الادارى والتى جاءتها حالة من الارتباك

محتويات المضبوطات

تم العثور على عدد 600 من الامبولات البنج المخدر التى يتم استخدامه فى إجراء علاج وحراحة طب الأسنان وكذالك عدد ٢ نظارة طبيه بلاستيكية



وعلى الفور تم اخطار الاستاذ الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وجهه سيادته وبرفقته عدد من المسؤولين إلى مكان الواقعه ومتابعة الإجراءات والذى وجه بتشكيل لجنة لاجراء عملية جرد ادارى للمخازن التى كانت تحت إدارة المتهمة و بتحرير مذكرة لاحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ويذكر

ان الأمن الادارى داخل الحرم الجامعى يعتبر العنصر الفعال الذي يرتكز عليه نظام الأمن في الجامعة حيث جميع عناصر النظام الأمني الأخرى تعتمد اعتمادا كليا عليه . فامشرف الأمن او الفرد الامنى الكفء يستطيع أن يسد الثغرات التي قد توجد في نظام الأمن بما لديه من مهارات وخبرات وحنكة وإبداع ويعتبر الأمن مطلباً ضرورياً لتحقيق الاستقرار والامن والسلامة داخل الحرم.