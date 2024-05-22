ختام بطولة العالم للإسكواش بمتحف الحضارة

شهد مساء أمس، المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط نهائى بطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات، والتى استضافتها مصر فى الفترة من 9 إلى 18 مايو الجارى بالملعب الزجاجى المقام بالساحة الخارجية للمتحف، بمشاركة 128 من لاعبى الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 21 دولة، تحت رعاية وزارتى السياحة والآثار، والشباب والرياضة.

شهد ختام البطولة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، الدكتور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للإسكواش.

كما شهد مسرح حفل ختام فعاليات البطولة، حفلًا غنائيًا أحياه الفنان تامر حسنى وقدم مجموعة مميزة من أغانيه التى أثارت حماس الجمهور.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، لأهمية احتضان المتحف مثل هذه البطولات لما لها من أهمية فى الترويج والدعاية للمقصد السياحى المصرى بصفه عامة ومنتج السياحة الرياضية بصفة خاصة ما يعكس مدى قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية وهو ما يسهم فى دعم الصورة الذهنية عن مصر بمختلف دول العالم لا سيما أن بطولات الإسكواش تشهد مشاركة العديد من اللاعبين المحترفين من مختلف دول العالم فضلًا عما تتمتع به من نسب متابعة كبيرة من مختلف الجنسيات.

واضاف أن هيئة المتحف حرصت على تقديم كافة سبل الدعم لفعاليات هذه البطولة منذ نسختها الأولى بما يسهم فى خروجها بالشكل اللائق بمصر ومكانتها السياحية وبما يسهم فى الترويج والدعاية للمتحف وما به من مقومات وأنشطة مختلفة ومتنوعة.

وقد انتهت البطولة أمس بحصول اللاعب البيروفى دييجو إلياس على لقب بطولة العالم للرجال واللاعبة المصرية نوران جوهر على لقب بطولة العالم للسيدات.