وزارة الشباب: قطار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة يصل مطروح غدا

يتجه قطار المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة إلى محافظة مطروح، غدًا الخميس، ضمن المشروع القومي للقوافل التعليمية والتنويرية للعام الـحادي عشر علي التوالي، داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، علي مدار يومي الخميس والجمعة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل".

وتستهدف القوافل التعليمية في مرحلة المراجعات النهائية للمرحلتين الإعدادية والثانوية 6 محافظات (أسوان، الشرقية، الفيوم، أسيوط، مطروح، الدقهلية) للوصول لــ300 الف طالبًا وطالبة، بالإضافة الي تهيئة كل سُبل النجاح لإفادة اكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة، ومن المقرر تفعيل خاصية البث المباشر لكل المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الإدارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع.