سوق الدواجن بعيد عن الاحتكار

«العنانى» و«الزينى» يؤكدان لـ«الوفد»:

تعدد جهات الإنتاج يمنع التحكم فى السعر

75 جنيهاً للكيلو فى المزرعة

25٪ فقط حصة كبار المربين من السوق

20-25٪ تراجعاً فى الأسعار

120 جنيهاً أعلى سعر لكرتونة البيض

أثارت قضية «حيتان الدواجن» أو «سماسرة الدواجن» التى أعلن عنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجدل فى أوساط كثيرة خصوصا انه تم الإعلان عن أن هؤلاء السماسرة استطاعوا أن يتحكموا فى أسعار الدواجن خلال الفترات السابقة.

قال المهندس محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن السماسرة هم حلقة وصل بين المربين والتجار وأن سوق الدواجن يتحكم فيها العرض والطلب وليس الأشخاص.

وأضاف لـ«الوفد» انه إذا تم إثبات اتفاقهم على تحديد أسعار معينة ستصبح جريمة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن هناك حالة استقرار كبيرة فى أسعار الدواجن رغم ما تم الإعلان عنه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأضاف رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن هناك استقرارًا فى أسعار الدواجن وصناعة الدواجن نتيجة استقرار أسعار الأعلاف وذلك بعد استقرار أسعار الدولار.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن حاليًا 75 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وكذلك استقرار أسعار البيض، إذ تباع كرتونة البيض بأقل من 120 جنيهًا فى المزرعة وأوضح أن الأسعار مستقرة طالما الإفراجات عن الأعلاف وخامات الأعلاف والأدوية البيطرية مستمرة.

وقال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن إن الصناعة بها 25% كبار مربين، و25% من المتوسطين، و25% صغار المربين و25% شركات، وبالتالى لا يوجد لأى جهة قدرة على تحديد الأسعار فى السوق.

وأضاف لـ«الوفد» أنه لا يمكن الجزم بتسبب أى فئة فى تحديد أسعار الدواجن فى السوق فى ظل عدم سيطرة أى جهة على النسبة الكبرى من التجارة إذ لا يزال العرض والطلب هو المتحكم فى سعر الدواجن وليست أى جهة.

وأوضح «الزينى» أن أسعار الدواجن تراجعت بنسبة تتراوح بين 20 -25%، وكذلك تراجعت أسعار البيض بنفس النسبة بعد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وثبات أسعار الأعلاف.

وأضاف أن هذا التوازن يأتى نتيجة للإفراجات وانتظام توريد الأعلاف بفضل استقرار النقد الأجنبى.

وأكد «الزينى» أن هناك اكتفاء ذاتيًا من الدواجن والبيض، وأن المربين الذين انسحبوا من الصناعة عام 2023 عادوا مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدواجن والبيض ليست سلعة قابلة للتخزين والاحتكار، وأن الاستقرار فى الأسعار يحدث مع زيادة الإنتاج وتوفير المعروض للمواطنين.

وأوضح أن وجود أكثر من 10 ملايين أجنبى يشكل عبئًا على عملية الاستهلاك، مشيرا إلى عدم وجود استيراد للدواجن فى الوقت الحالى.