مسابقات ترفيهية وألعاب إختبار ذكاء بفرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عدداً من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أهمية الورش الفنية لدي الاطفال

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

نظمت مكتبة جرفس، يوم ثقافي ترفيهي تضمن مسابقات ثقافية في المعلومات العامة بين الأطفال، وأيضا ألعاب اختبار ذكاء لتنمية مهارات التفكير، واكتشاف المواهب في إلقاء الشعر والغناء، وتم تنفيذ اسكتش مسرحي مع الأطفال، بإشراف أسماء أحمد مديرة المكتبة ورضا عبد الحليم مسئول النشاط.

فيما عقد نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا حوارا مفتوحا مع الأطفال بحضانة الفاروق باطسا حول ترشيد الاستهلاك، أدارته نجاة شعبان أخصائي الطفل عن أهمية ترشيد الاستهلاك للموارد المائية والكهربائية وغيرها كما أوضحت مفهوم الترشيد بأنه الاستخدام الأمثل للموارد وسد الاحتياجات والرغبات، مع ضرورة الاعتدال والتوازن في الإنفاق والاستقامة لتحقيق مصلحة الانسان كما ذكرت أيضا القيم المرتبطة بالاستهلاك ومنها معرفة أفضل الطرق لاستخدام الموارد، والمحافظة علي الموارد واستثمارها وادراك أهمية الادخار في توفير الوقت والجهد.

كما عقدت مكتبة الفيوم العامة، محاضرة تعديل سلوك بعنوان ( الأمانة ) تحدثت فيها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، عن معنى الأمانة، وتوضيح الأشكال المختلفة لها منها أمانة السر، والكلام، والعهد، والبصر، والأمانة المادية، وأشارت أيضا إلى السلوكيات المرتبطة بالأمانة، والتأكيد أن الله رقيب علينا في كل سلوك من سلوكيات حياتنا ولابد أن يكون الانسان لديه أمانة مع نفسه وبقدراته ومدى رغبته في تحقيقها.

قسم الفنون التشكيلية بثقافة الفيوم ينظم ورش للرسم الحر

ونفذ قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة ورشة رسم حر وتلوين نفذتها هناء عطية حسن أخصائي قسم الفنون التشكيلية بالمكتبة، وتم رسم مناظر طبيعية مثل البحر والمركب والشجر والا هرمات، وغيرها من الرسومات المختلفة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.