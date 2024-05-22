الأربعاء 22 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعثة الترجي التونسي تغادر مطار قرطاج متجهةً إلى القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

غادرت بعثة فريق نادي الترجي التونسي مطار قرطاج منذ قليل ، استعداداً للتوجه إلى القاهرة ، لخوض مواجهة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي مساء يوم السبت المقبل.
 

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الأهلي يحدد موعد السماح لوسائل الإعلام للحديث مع اللاعبين


وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب حماد العقربي برادس التونسية ، السبت الماضي بالتعادل السلبي.

وتقدم محمود الخطيب، بالأمس أيضًا رفقة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي للسيد حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي فــي وفـاة شقيقه.
داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

على صعيد آخر قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن علي معلول ظهير القلعة الحمراء أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح أول أمس الاثنين بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.

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