بعثة الترجي التونسي تغادر مطار قرطاج متجهةً إلى القاهرة

غادرت بعثة فريق نادي الترجي التونسي مطار قرطاج منذ قليل ، استعداداً للتوجه إلى القاهرة ، لخوض مواجهة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي مساء يوم السبت المقبل.





وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب حماد العقربي برادس التونسية ، السبت الماضي بالتعادل السلبي.



وتقدم محمود الخطيب، بالأمس أيضًا رفقة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي للسيد حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي فــي وفـاة شقيقه.

داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.



على صعيد آخر قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن علي معلول ظهير القلعة الحمراء أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح أول أمس الاثنين بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.