فيديو.. البنا يحتسب ركلة جزاء "فاضحة" في لقاء الترسانة وحرس الحدود

حالة من الشد والجذب في مباراة حرس الحدود والترسانة المقامة حاليًا على ملعب حسن الشاذلى بالترسانة، فى أولى مباريات دورى الترقى المؤهلة لبطولة الدورى المصري الممتاز فى الموسم المقبل.

حيث أحتسب محمود البنا حكم اللقاء، ضربة جزاء مثيرة للجدل لصالح نادي الترسانة، والذي كان متأخرًا بهدف أمام حرس الحدود.

حيث أرتطمت الكرة في يد مهاجم الترسانة أثناء هجمة خطيرة في منطقة جزاء الحرس، ليقرر الحكم محمود البنا إحتساب ركلة جزاء لصالح الترسانة، رغم أن الكرة لمست يد أحد لاعبي الترسانة وليس الحرس.

من جانبه هدد فريق الكرة بنادي حرس الحدود بالانسحاب من مباراتهم ضد الترسانة بعد احتساب محمود البنا حكم المباراة لركلة جزاء لصالح الشواكيش .