مصطفى قمر يتجاهل مرض والده.. والجمهور يبحث عن السر

خضع والد الفنان مصطفى قمر لعملية جراحية لتركيب دعامة في الحالب وهو ما كشف عنه شقيقه ياسر وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر ياسر صورة جمعته مع والده في المستشفى، وعلّق عليها بالقول: "دعواتكم للحاج أحمد قمر كبير القمراوية إن شاء الله بالسلامة عملية بسيطة".

ليتفاجئ جمهور الفنان مصطفى قمر بصمته التام وتجاهله عملية والده فلم ينشر أي منشور متعلق به على أي من صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو ما جعل المتابعين يرجحون أن خلافه مع عائلته مازال قائمًا .

خلاف مصطفى قمر مع أشقائه

أقامت شقيقة مصطفى قمر دعوى تطالب فيها بإثبات نسب مصطفى قمر، إما لوالدتها السيدة عنايات مصطفى عثمان، التي حصل على إرثه الشرعي منها عقب وفاتها منذ أكثر من سبع سنوات، أو للسيدة ليلى حسن عبده التي حصل بنسبه إليها على إعفاء من التجنيد منذ 20 عاماً، بعد أن أثبت أنه ابنها الوحيد.

ودفعت خلافات عائلية على الإرث أماني أحمد محمد حسن قمر، الشقيقة الكبرى للمطرب مصطفى قمر، لإقامة هذه الدعوى بعد أن نشبت الخلافات بينها وبين والدها عقب وفاة الأم، وزواجه من سيدة تصغره بثلاثين عاماً، وإبلاغها أن مصطفى شقيقها من أم أخرى تدعى ليلى كان قد تزوج منها عام 1965 وطلّقها عام 1995.

وصلت تلك الخلافات بين الأب وابنته إلى طريق مسدود، خاصةً بعد أن حصل على حكم ضدها بالحبس أسبوعين في قضية تعديها عليه بالضرب، لتقرر حينها في إقامة هذه الدعوى، التي لو ثبت صحتها، قد يتحول الأمر إلى اتهام مصطفى ووالده بالتزوير، وهي جناية لن تقل العقوبة فيها عن السجن سبع سنوات.

وأقامت أمانى قمر ضد والدها وأشقائها الأربعة، مصطفى وأحمد وياسر وعبير، دعوى تذكر فيها أن إرث السيدة عنايات والدتها انحصر فيها وفي المدعى عليهم بموجب إعلام وراثة صادر عام 2007 عقب وفاة الأم، من محكمة الرمل، وهو الثابت فيه أن مصطفى قمر ابن لهذه السيدة، في الوقت الذي يوجد فيه قيد عائلي صادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، مثبت فيه أن مصطفى قمر هو الابن الوحيد لزوجة والدها السيدة ليلى حسن عبده، وهو الأمر الذي مكّن المطرب من عدم أداء الخدمة العسكرية، وسفره الى الخارج للمشاركة في الحفلات الفنية وهو مازال في سن التجنيد.

ورغم أن أوراق القضية ضمت صورة من قسيمة الطلاق الذي وقع بين والد مصطفى قمر والسيدة ليلى عام 1995، فإن المفاجأة الحقيقية كانت في ورود إفادة من قلم الحفظ رداً على طلب المحكمة باستخراج صورة من وثيقة الزواج، تفيد عدم وجود وثيقة لعقد زواج وقع بين الاثنين في هذا التوقيت، الأمر الذي يشكك في صحة قسيمة الطلاق.

والملفت في الأمر أن السيدة ليلى طليقة الأب لا وجود لها إلا في الأوراق، حيث لم تعلم عنها الأسرة شيئاً حتى رفع هذه الدعوى، والثابت أن السيدة عنايات هي من قامت بتربية مصطفى قمر المنسوب إليها كابن.

آخر ظهور لمصطفى قمر مع والده

وكان آخر ظهور لمصطفى قمر مع والده منذ ما يقرب من عام حيث نشر الفنان مصطفى قمر على غير عادته صورًا تجمعه بوالده على حسابة بإنستجرام ، داعيًا الله ألا يحرمه منه وعلق قائلًا: أبويا البركة بتاعتي، ضهري وسندي في الدنيا، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش من دعواتك ومن خيرك اللي أنا عايش فيه من يوم ما جيت الدنيا.. بحبك قوي يا بابا.