تجنبي أضرار المواد الحافظة.. وحضري كوكيز بحشوة الفراولة لأولادك

كوكيز بحشوة الفراولة من الحلويات الشهية التي يمكنك تحضيرها في المنزل، كبديل للحلويات الجاهزة مجهولة الصناعة وتحتوي على المواد الحافظة الضارة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

كوكيز بحشوة الفراولة

طريقة عمل كوكيز بحشوة الفراولة

المقادير

- دقيق : 3 اكواب

- لوز : 2 كوب (مطحون)

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- سكر : كوب ونصف

- ملح : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزبدة : كوب

- الفراولة : كوب (مقطعة / للحشوة)

طريقة التحضير

في محضرة الطعام، اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج كريمي وفاتح اللون.

أضيفي البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

في وعاء آخر، اخلطي المكونات الجافة الطحين والبيكنج باودر، ثم أضيفي خليط الطحين لخليط الزبدة والبيض واخلطي حتى يتجانس المزيج.

أضيفي الفراولة المقطعة واخلطي بواسطة الملعقة حتى تتجانس مع خليط الكوكيز.

اصنعي كرات الكوكيز بالحجم المناسب لكِ، وضعيها في الصينية المبطنة بورق الزبدة بشكل متباعد وذلك لمراعاة أن حجم الكوكيز يتضاعف تقريباً بعد التسوية.

حمّي الفرن على درجة حرارة 350 مئوية، وأدخلي الصينية للفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.

اتركي كوكيز الفراولة حتى يبرد تماماً ثم يُقدم.

فوائد تناول الفراولة

تعزيز المناعة

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا بفيتامين "C" الذى يُعزز المناعة التي أصبحت مهمة جدًا لمواجهة جائحة كورونا التى تجتاح العالم حاليًا، لذلك يمكن أن يؤدى تضمين الفراولة فى نظامك الغذائى إلى تهيئة جسمك لمحاربة الأمراض حتى كورونا.

غنية بمضادات الأكسدة

الفراولة مصدر غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل نشاط الجذور الحرة فى الجسم وبالتالي تُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، فهى تعتبر ضمن أفضل 20 نوعًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، فهى تُقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته، كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة.

السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تعتبر الفراولة مصدر طبيعى للسكر ويمكن استخدامها فى النظام الغذائى لمرضى السكر أيضًا، حيث تساعد نسبة الألياف العالية الموجودة فى الفراولة بالسيطرة على نسبة السكر فى الدم وتمنعها من الارتفاع بشكل كبير.

تحمي من مخاطر أمراض القلب

للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب، فتمنح تناول الفراولة الحماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، فالاستهلاك اليومي للفراولة كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب.

الشعور بالشبع

تعد الفراولة وجبة بينية مثالية، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالفيتامينات من ناحية أخرى، فتتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 جرام منها على 43 سعرة حرارية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.