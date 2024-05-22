حزب الله يستهدف مستعمرة كفار جلعادي وأفيفيم والبغدادي والسماقة بالصواريخ

ردا على مجازر الاحتلال

استهدفت المقاومة الفلسطينية في لبنان "حزب الله" عدة مواقع ومستعمرات إسرائيلية، ردا على اعتداءت الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والقرى والمنازل لبنانية، وإسنادا للمقاومة الفلسطينية.

وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً ‏على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف ‏المدنيين، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ‏ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 ‏مبنىً يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة كفار جلعادي بالأسلحة الصاروخية.‏

وأضاف: ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على ‌‏عمال شركة الكهرباء في بلدة مارون الراس استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏16:00 من بعد ‏ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم ‌‏بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.‏

كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:25 من ‏بعد ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 ‏موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.‏

واستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 من بعد ‏ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة ‏مباشرة.‏