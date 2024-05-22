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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري: وضع نهج عالمي واحد للصحة يهدف لتحقيق التوازن المستدام وتحسين صحة البشر

بوابة الوفد الإلكترونية

ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "نحو نهج عالمي واحد للصحة " وأكد أن وضع نهج عالمي واحد للصحة يهدف لتحقيق التوازن المستدام وتحسين صحة البشر والحفاظ على النظم البيئية وبما يتوافق مع مبادئ الاستدامة ، كما يحشد هذا النهج القطاعات والتخصصات المختلفة لتعزيز الرفاهية ومواجهة التحديات التي تواجه منظومة الصحة والنظم البيئية ، حيث تساهم إجراءات توفير المياه النظيفة والطاقة والهواء الآمن والأغذية المناسبة في تحقيق التنمية المستدامة ، مشيراً إلى إن النهج الصحى المتكامل يحقق الفائدة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال الحد من انتشار الأمراض وتعزيز الصحة العامة والرفاهية .

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن هناك حاجة ماسة لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال نهج يحقق التخطيط والتنفيذ المتكامل لإدارة الموارد المائية المحدودة، ويواجه تحديات المياه كماً ونوعاً وبما ينعكس على تحسين الأوضاع الصحية والبيئية ، مع أهمية تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتوفير خدمات الصرف الصحى في التعامل مع الأوبئة وتحسين الصحة العامة ، وهو ما يتطلب إهتمام الدول والقادة السياسيين بتحديد الأولويات وتوفير الدعم اللازم لهذه القطاعات ، مع تعزيز التعاون بين الدول وأصحاب المصلحة لتحسين الصحة العالمية وتحقيق الأهداف البيئية .

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