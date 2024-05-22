السبت المقبل .. الأهلي يستضيف الترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

مع دقات الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ، يستضيف النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية ، بالتعادل السلبي.

ويتحدث لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لوسائل الإعلام المختلفة في السابعة من مساء اليوم الأربعاء قبل بداية المران، ومن المقرر إجراء لقاءات مع ثلاثة من لاعبي الأهلي، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» وذلك قبل بداية المران.



وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الساعات الأخيرة ، على زيارة علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالمستشفى، بعد جراحة وتر أكيلس التي أجراها اللاعب بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

واطمأن رئيس النادي على حالة معلول، وأكد على مساندته ورفع معنوياته وتوفير كافة احتياجاته العلاجية والتأهيلية على أفضل ما يكون حتى يعود للملاعب في أحسن حالاته.