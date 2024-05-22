مصدر رفيع المستوى: 500 شاحنة مصرية تنتظر بمعبر كرم أبوسالم وعلى إسرائيل مراجعة موقفها

أكد مصدر رفيع المستوى بأنه على إسرائيل مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم والتي تتجاوز 500 شاحنة قبل اتهام مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

وبحسب رويترز، تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى أطراف منطقة مزدحمة في قلب مدينة رفح، اليوم الأربعاء، عقب ليلة شهدت واحدة من أعنف موجات القصف على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.



وقال سكان ومسلحون: إن الدبابات اتخذت مواقع جديدة أبعد إلى الغرب من ذي قبل على طول السياج الحدودي الجنوبي مع مصر وتتمركز الآن على حافة حي يبنا في وسط رفح، ولم تتوغل الدبابات في الحي بعد لشدة القتال.



وقال سكان فلسطينيون: إن طائرات مسيرة إسرائيلية أطلقت النار على حي يبنا وفتحت النار ليلاً على قوارب صيد على شاطئ رفح ما أدى إلى اشتعال النيران في بعضها.



وقال أحد سكان رفح: «إطلاق النار من القوات الإسرائيلية ما توقفش طول الليل، من الطيارات المسيرة والزنانات ومن الهليكوبتر ومن الطيارات الحربية ومن الدبابات».



وأضاف، «الدبابات توغلت شي محدود جنوب شرق رفح تحت غطاء كثيف من النيران اللي استمر طول الليل».



ولم يصدر أي بيان فوري من الجيش الإسرائيلي حول رفح، وقال: إنه قتل عدداً من المسلحين في عمليات محددة في خان يونس شمالي رفح، وفي شمال قطاع غزة، حيث عادت القوات في عملية كبيرة في منطقة قالت إسرائيل قبل شهور: إنها قضت فيها على مقاتلي حماس.



وتتحرك القوات الإسرائيلية ببطء نحو الضواحي الشرقية لرفح منذ بداية الشهر الجاري.



وأدى الهجوم الإسرائيلي على رفح إلى فرار مئات الآلاف من المنطقة التي لجأ إليها نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وقطع أيضاً طرق المساعدات إلى غزة، ما أثار مخاوف دولية إزاء سقوط أعداد كبيرة من القتلى وتفشي المجاعة.