وكيل صحة البحيرة يكرِّم الموظفين المثاليين

قام اليوم الأربعاء الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكريم الموظفين المثاليين من العاملين بالمديرية والمنشآت الصحية التابعة .

خلال الحفل الذى نظمته نقابة العاملين بالصحة بالبحيرة ، لبث روح التنافس الشريف فى العمل ، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

ويأتى إختيار المرشحين للتكريم من خلال مديرى الإدارات الفنية بالمديرية ، وتم اخطار الإدارات الخارجية والمستشفيات بتنفيذ نفس الفاعلية وترشيح الموظفين المثاليين بها ، حتى يتم تكريمهم ايضًا،وحضر الحفل محيي خضر نقيب العاملين بالصحة

و أعضاء مجلس نقابة العاملين بالصحة بالبحيرة ، وعدد كبير من الحضور .

وفى كلمته خلال الإحتفال وجه الدكتور وكيل الوزارة ، الشكر والتحية والتقدير لكل من يتفانى فى عمله ويتقنه حق الإتقان ، امتثالاً لقول الله عز وجل ( وقُل اعملُوا فسَيَرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسَتُردون إلى عالِمِ الغيبِ والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) .

وذكرهم بالحديث الشريف ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) .

وشدد وكيل الوزارة، على أهمية الإخلاص فى العمل ومراعاة الله فى كل ما يعمله الإنسان من عمل ، وضرورة المحافظة على مكان العمل وكافة الأدوات الخاصة به وعدم استخدام اى شئ خاص بالعمل لمصلحة شخصية، وأن احدى صفات الموظف المثالي هي مراعاة الضمير والمعايير الأخلاقية فإنه يكون حريص على أداء كل ما يُطلب منه بأكبر قدر من الكفاءة، كما أنه لن يتخلف عن الالتزام بالمواعيد المحددة، ويجب أن يكون مجتهدًا ومتفانيًا فى عمله .

وفى نهاية الحفل قام الدكتور هاني جميعه ، بتكريم عدد من الموظفين المثاليين بكافة منشآت المديرية المختلفة .

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الشكر إلي محيي خضر و أعضاء مجلس النقابة وفريق العمل ، على تنظيمهم لهذا الحفل، مقدمًا الشكر كذلك الحضور على مجهوداتهم المختلفة، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد والتفاني فى العمل .