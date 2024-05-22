التصريح بدفن مندوب مبيعات لقي مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.



مصرع مندوب مبيعات بحادث تصادم



تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول ”عاصم وح” 18 سنة مندوب مبيعات في إحدى الشركات جثة هامدة إثر حادث تصادم.



انتقلت قوة أمنية وبالفحص والتحري تبين أنه في أثناء قيادة المتوفى دراجته النارية على طريق نوى – شبين القناطر اصطدم بسيارة على نفس الطريق بسبب السرعة ما أسفر عن مصرعه، وتم التحفظ على الدراجة النارية والسيارة وقائدها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وسؤال صاحب السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتها 65 كيلو مخدرات بالقليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 3 عناصر إجرامية، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، خلال مداهمة بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط بها 65 كيلو مخدرات و10 آلاف قرص مخدر.

وتم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسال عينه للمعمل الجنائي لفحصها.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام حملة أمنية لمداهمة بؤرة مخدرات في القناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 55 كيلو لمخدر الحشيش و10 كيلو هيدرو و10 آلاف قرص مخدر وطبنجة عدد من الطلقات وسلاح أبيض وميزان.



وقدرت القيمة المالية بنحو 5 ونصف مليون جنيه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.



النطق بالحكم علي سائقين لاتهامهما بقتل آخر في قليوب

تنظر الدائرة الثانية مستأنف بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، غدا الخميس ، محاكمة سائقين، كان قد صدر بحقهما حكم بالإعدام أمام الدائرة السادسة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بقتل سائق، بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش" بجانبه الأيمن، لسرقته سيارته بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، للمدوالة والنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8747 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1056 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام ع ع"، 30 سنة، سائق، مقيم عين شمس الشرقية، ومحل إقامة أخر بالمرج في القاهرة، و"أحمد ع ع"، 26 سنة، سائق، ومقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 6 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلا عمداً المجني عليه محمد عصام علي مصطفى علي مع سبق الإصرار.