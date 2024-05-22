حرس الحدود يهدد بالانسحاب من مباراة الترسانة بعد احتساب ركلة جزاء

هدد فريق الكرة بنادي حرس الحدود بالانسحاب من مباراتهم ضد الترسانة بعد احتساب محمود البنا حكم المباراة لركلة جزاء لصالح الشواكيش .

ولم يحسم الأمر حتى الآن من انسحاب الفريق من عدمه .

وحرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه الفني على حضور مباراة الترسانة وحرس الحدود والتي تجمع بين الفريقين على ملعب حسن الشاذلى بالترسانة، فى أولى مباريات دورى الترقى المؤهلة لبطولة الدورى المصري الممتاز فى الموسم المقبل.

وعلى جانب آخر ، رفض فريق الأمن بنادي الترسانة دخول الصحفيين لمباراة الفريق إمام حرس الحدود ويتعامل معهم بشكل غير آدمي.

وطالب الصحفين الدخول وهم حاملين كارنيه رابطة الأندية المصرية ورغم ذلك الأمن رفض دخولهم بقوة ، وقال إنه غير مسموح بدخول سور بعض الاعضاء فقط .

ويستضيف فريق الترسانة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، فريق حرس الحدود على ملعب حسن الشاذلى بالترسانة، فى أولى مباريات دورى الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل.

وتعد مباراة اليوم الثالثة عشر تاريخيا بين الفريقين، حيث تواجه الفريقان فى 12 مباراة من قبل كان التفوق فيها لحرس الحدود الذى حقق 7 انتصارات فى مقابل 3 انتصارات للترسانة وحسم التعادل مواجهتين فقط، سجل أبناء الحرس 23 هدفا، بينما سجل الشواكيش 12 هدفا.