غولدمان ساكس: الدولار سيحافظ على قوته لفترة أطول

توقع بنك غولدمان ساكس أن يحافظ الدولار الأمريكي على قوته لفترة أطول، في حال أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في وقت تتجه فيه الدول الأخرى نحو التخفيف من سياساتها النقدية المتشددة.

بنك غولدمان ساكس

ويتوقع المحللون أن تتجه كل من كندا وبريطانيا ومنطقة اليورو نحو خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة تضم 10 عملات بما يصل الى نحو 3% بحسب مؤشر "بلومبرغ" الذي يتابع أداء العملة الأميركية.

قالت "أوكسفورد إيكونوميكس" إن الفائدة في القارة الأوروبية ( منطقة اليورو ) ككل ستتراجع بشكل جماعي حيث من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي في يونيو، كما أن السويسري والسويدي قد خفضا الفائدة فعلا للمرة الأولى منذ سنوات.

فيما خفف مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حماس المستثمرين بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في ظل دعوتهم إلى الحذر إزاء السياسة النقدية.

أعضاء بـ"الفيدرالي" يطالبون بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول

أشار عضوان في بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول وذلك للتأكد من وصول معدلات التضخم إلى المستهدفات عند 2%.

وشدد كل من رئيسي بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وكليفلاند على أنه يجب أن يرى "الفيدرالي" أدلة خلال الأشهر المقبلة على تراجع معدلات التضخم وأن قراءة شهرية واحدة لا تكفي لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.

من جهة أخرى ذكر المحافظ في " بنك الاحتياطي الفيدرالي " كريستوفر والر، أنه لا يعتقد بوجود حاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي وهي اللهجة الأكثر إيجابية بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، بحسب الاسواق العربية.

سجل معدل التضخم الاستهلاكي انخفاضا في أبريل وتلك أخبار جيدة لأصحاب القرار في الاحتياطي الفيدرالي بعد ارتفاع طفيف في الربع الأول دفع ببعض المسؤولين للتساؤل بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام من أعلى مستوياتها الحالية في عقدين من الزمن.

أسعار صرف الدولار الأمريكي فى البنوك المصرية اليوم

الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 21 مايو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 46.69 جنيه للشراء، 46.79 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.