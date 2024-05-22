محمد سالم مديرًا لإدارة الحافز الرياضي بوزارة الرياضة

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على قرار الوكيل الدائم بتكليف الأستاذ محمد سالم لتولي منصب مدير إدارة الحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضي، وذلك بناءً على ترشيح رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وبدأ سالم مباشرة مهام عمله في إدارة الحافز الرياضي فور صدور القرار رسميًا.

وتختص إدارة الحافز الرياضي بالتعامل مع الرياضيين من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يوزايهما، بحيث تراجع الإدارة مستحقي الحصول على درجات الحافز الرياصي بالتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي، وبمراجعة الاتحادات الرياضية المختلفة.

ويُعد محمد سالم من أبناء وزارة الشباب والرياضة، حيث عمل من قبل في إدارات الحافز الرياضي وتكريم الأبطال والإدارة المركزية للأداء الرياضي وغيرها من الإدارات المختلفة.