مي الغيطي تسير على خطى ليدي جاجا| أين البطانة؟

لفتت الفنانة مي الغيطي الأنظار بجلسة تصوير جديدة التابعة لإحدى المجلات العالمية، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة مثيرة اتهمها البعض بتقليد النجمة الأمريكية ليدي جاجا.

الفنانة مي الغيطي

مي الغيطي تسير على خطى النجمة العالمية ليدي جاجا

تألقت مي الغيطي بإطلالة جريئة من ماركة Versace وهو تابع لمجموعة خريف 2023، من تصميم الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي، مرتدية فستان مصنوع من القماش الشفاف من الجزء العلوي مع بطانة ناحية الصدر فقط، وتنورة سوداء واسعة أسفل منطقة الخصر مثبتة بحزام رفيع مصنوع من الجلد.

وظهرت قبلها النجمة العالمية ليدي جاجا بنفس الفستان في حفل الأوسكار حيث كانت مرشحة لـ"أفضل أغنية أصلية" عن Hold My Hand من فيلم Top Gun: Maverick، إلا أن الجائزة كانت من نصيب أغنية "Naatu Naatu" الهندية من فيلم "RRR".

ليدي جاجا

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت مي الغيطي بتصفيفة شعر مميزة، فقامت بتثبيت خصلاتها بشكل مموج ولامع، وتركته يتدلى على ظهرها بنعومة وجاذبية، مما أضاف لوك مثير ومختلف.

ووضعت مي مكياجًا صاخبًا يبرز أنوثتها، ومرتكزًا على رسمة العين، إعتمدت آيشادو باللون الأصفر الصاخب والمدمج مع البرتقالي الفاتح، ورسمت الآيلاينر الأسود؛ لتحصل على عينين مسحوبتين، وحددت وجهها بالكونتور والهايلايتر، بالإضافة للبلاشر، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الداكن؛ ليتناغم مع لون الفستان وبشرتها السمراء.

مي الغيطي ممثلة مصرية، من مواليد القاهرة عام 1998، وهي ابنة الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، وشقيقة الممثلة الشابة ميار الغيطي، شاركت في مسلسلات: بنت من الزمن ده 2008، والقاصرات 2013، كما شاركت في فيلم كابتن هيما 2008.

أبطال مسار إجباري

وشاركت الفنانة مي الغيطي في رمضان 2024 بمسلسل مسار إجباري ، بطولة: أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدي الشامي ومي الغيطي، جوري بكر، محسن منصور، نور محمود، محمود البزاوي، نور إيهاب.



أحداث مسلسل مسار إجباري

وتدول أحداث المسلسل حول في إطار من التشويق والإثارة، يعيش الشابان "علي" و"حسين" حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما أخوان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليلًا يغير مسار جريمة قتل.