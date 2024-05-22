هجوم شرس على سيرين عبد النور بسبب زوجة بشار الأسد|تفاصيل

وُجهت حملة من الإنتقادات على الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعد أن أعربت تعاطفها مع السيدة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بعد إعلان إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.

وأعادت سيرين مشاركة خبر إصابة أسماء بالسرطان عبر حسابها الرسمي في منصة التدوينات المصغرة"إكس"، معلقة:" الله يشفيها ويشفي كل مريض.

لينقسم متابعيها بين مؤيد ومعارض حيث وصفها بعضهم بـ"التناقض" و"ازدواجية المعايير"، مستهجنين فكرة تعاطفها مع أطفال غزة .

وشاركت إحدى متابعات سيرين تدعى ترتيل منشورها وعلقت عليه ناقدة :" حبيبتي سيرين ما فيكي تزعلي على أطفال غزة، وتتمني الشفاء لقاتلة أطفال سوريا.. تعاطف بسمنة وتعاطف بزيت.. ياريت يكون في وقت بين الأولى والثانية؛ لأنه درجة التناقض تفوق قدرتنا على الاستيعاب".

رد سيرين عبد النور على متابعة

لترد عليها سيرين بمنشور آخر مدافعة به عن نفسها قائلة:" كرمال قدرتك عالاستيعاب رح فسرلك بدي ذكرك إني أنا أم، يعني بعرف قيمة الأطفال مين ما كانو وحنيتي أكبر من ما تتخيلي وإنسانيتي كمان! ".

وأضافت: "حرة على صفحتي عبر عن رأيي، وغرد كيف ما بدي! وما بحقلك تقمعينني! شكراً حبيبتي ترتيل."

وفاة والدة سيرين عبد النور

جدير بالذكر أن والدة الفنانة سيرين عبد النور توفيت بعد صراع طويل مع مرض السرطان ، وتوفيت في شهر مارس للعام الجاري وودعتها ابنتها بصورة تجمعها بها خلال تواجدها في المستشفى في أيامها الأخيرة وقائلة:"إى اللقاء يا أمي يا حلوتي".

سيرين عبد النور ووالدتها في المستشفى

من هي سيرين عبد النور

هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية ولدت في عام 1977، اشتهرت المغنية سيرين في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

وكان أول عرض أزياء تشارك به يعرض ملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، ظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل والذي صور في لبنان ليعرض في السعودية، عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".