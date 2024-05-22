طرح مبني شركة الأزياء الحديثة بمدينة فرشوط شمال قنا للمستثمرين

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن طرح مبنى شركة الأزياء الحديثة بشارع الجمهورية بفرشوط شمال قنا للإستثمار، خلال إجتماع عُقد بديوان عام المحافظة.

أوضح المحافظ، أن مبنى شركة الأزياء الحديثة بشارع الجمهورية يقع على مساحة 500 متر مربع وسيتم طرحه لاستغلاله في الأغراض التجارية وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة، واستغلال الموارد بهدف زيادة موارد الدولة واستغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية بجميع القطاعات من مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وإنشاء مشروعات قومية.

حضر الإجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، وعزت قناوى رئيس مجلس ومدينة فرشوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

إستغلال الأصول

يأتي طرح مبني شركة الأزياء الحديثة بمدينة فرشوط شمال قنا، أمام المستثمرين، ضمن خطة المحافظة لتعظيم الموارد من خلال إستغلال الأصول، إذ أعلنت محافظة قنا، فى فبراير الماضي، عن طرح كازينو قنا السياحي، ملتقي المثقفين والنخبة فى العقود الماضية، بمزايدة علنية للإيجار لمدة 9 سنوات.

وقال المحافظ، إن المحافظة، تطرح قطعة الأرض الفضاء الكائنة خلف ميدان الساعة بمساحة ١٢٠٠ م٢ المملوكة للمحافظةكازينو قنا السياحى سابقا، للإيجار.

وأوضح المحافظ، أن المساحة المعلن عنها، متاح إستغلالها مول تجارى متعدد الطوابق بارتفاع بحد اقصى ١٣ م، وذلك عن طريق المزايدة العلنية العامة لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

بموافقة المحافظة طبقا للقانون رقم ( ۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية.

كما أعلنت المحافظة، فى وقت سابق، عن طرح المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، للمستثمرين خلال شهر.

والمجمع مقام على مساحة 840 مترا مربعا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه ويضم المجمع ماكينات حياكه و عدد من الماكينات المكملة لها.

و عدد 4 ورش صناعات صغيرة، و فصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة ، 150 فرصة عمل غير مباشرة.

وهو أحد المشروعات التنموية، التى نفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030.