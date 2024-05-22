النائب هاني أباظة: إجراء 10عمليات قلب مفتوح دعمًا للمرضى غير القادرين بالشرقية

أعلن النائب اللواء هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب بالشرقية، عن إجراء عدد 10عمليات قلب مفتوح للمرضى غير القادرين من أبناء محافظة الشرقية، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الأسر الأولى بالرعاية.

أكد أباظة، انه سيتم إجراء الجراحات للمرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة، والتي لا تنطبق عليهم لوائح القبول للعلاج بمستشفيات الدولة وليس لديهم الإمكانيات اللازمة لتحمل تكاليف إجراء هذة العمليات في المستشفيات الخاصة، وذلك بعد اجراء ابحاث ميدانية من خلال لجنة طبية واجتماعية مشكلة خصيصًا لذلك للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروطها الموضوعة للاسر الأكثر احتياجًا مع وضع أولوية للأرامل ومحدودى الدخل وذوى الهمم، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى أمراض القلب.

وأوضح أباظة، أن إجراء عمليات لمرضى القلب يهدف إلي تقديم الدعم الإنساني في المجال الطبي والجراحي لمرضى القلب غير القادرين، حيث سيتم إجراء الفحوص المجانية وإجراء العمليات الجراحية وتقديم الأدوية اللازمة مجانًا، بهدف أحياء الأمل في نفوس المرضى.

وكان اللواء هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة طبية واجتماعية مشتركة مكونة من: الدكتور محمد جمال البنا، والدكتور هيثم سعيدة، والدكتور أحمد أباظة، والمحاسب وليد رفاعي، والمستشار عمرو عبد الباقي، وذلك لفحص المرضي طبيًا واجتماعيًا للتأكد من أحقيتهم وأنطباق شروط الأسر الأكثر احتياجًا عليهم مع إعطاء الأولوية للأرامل وذوى الهمم.

يذكر أن النائب اللواء هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قد أشاد ببيان وزارة الخارجية المصرية والذي يتضمن اعتزام مصر الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ولوقف كافة العمليات التي تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.

وأكد أباظة، دعمه الكامل للقيادة السياسيَّة في هذه الخطوة التي تعبر عن تاريخ مصر الحافل في دعم القضية الفلسطينية، ودفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته، وتعبر أيضًا عن موقف الشعب المصري الداعم لحقوق إخوانه الفلسطنيين.

وقال أباظة: يجب محاصرة الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا، ومحاكمته على جرائمه الإرهابية ووضع حد للمجازر التي ترتكب ولم تتوقف لمدة تجاوزت الـ 220 يومًا.

ودعا اللواء هاني دري أباظة، كافة دول العالم للانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم، من أجل محاسبته ومحاسبة قادته على جرائمهم الإرهابية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وأطفاله.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس الأحد، اعتزام مصر التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي بسبب تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.