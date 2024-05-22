محافظ الإسكندرية: رصف 5 شوارع بحي منتزه ثان خلال العام الحالي

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على صيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

محافظة الإسكندرية

وأضاف المحافظ، أنه استجابة لمطالب أهالي حي منتزه ثان فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة، قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء، في تنفيذ أعمال الرصف بـ 5شوارع من شوارع الحي ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام وهي (شارع مصطفي كامل - وشارع السكري من شارع الملك حفني- و شارع المنشية البحرية –و شارع سعد زغلول بالمندرة القبلية –وشارع حوض 10 أبوسرحة) بتكلفة إجمالية تقدر ب 29 مليون جنيه.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة أنه تم البدء في رصف 3 شوارع وهي شارع المنشية البحرية حيث تم وضع طبقة أساس وتجهيز الأرصفة، وشارع السكري متفرع من شارع ملك حفني قبلي ، وشارع مصطفى كامل من شارع الملك حتى شارع اسكوت.

وفى سياق متصل كلف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء برفع كفاءة الخدمات وإجراء الصيانة الدورية لمرفق الكهرباء وإصلاح الأعطال.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، قامت إدارة الكهرباء بحي ثان المنتزة بتركيب شبكة هوائية بامتداد 150 "كابل" وإصلاح الفازات في الأعمدة الكهربائية وغرف التفتيش بمنطقة المندرة بحري وصيانة وإنارة 9 أعمدة ليد بشارع 30 الجديد و14 عمود ليد بشارع النبوي المهندس وإصلاح غرف الكهرباء والكابلات الأرضية والشبكات الهوائية وعزلهم بمنطقة أبو قير، حرصًا على شعور المواطنين بالرضا التام من خلال رفع مستوى الأداء.

ووجه أحمد حبيب، رئيس حي شرق، إدارة الكهرباء بالحي لمواصلة أعمال رفع كفاءة الإضاءة وصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشكلات الإضاءة.

وقامت إدارة الكهرباء بالعمل في عزبة "جيانوتي البر القبلي" بدائرة حي شرق وتم مد كابل هارزا بطول 1900متر على 75 ذراعًا ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/23، كما تم التوجه إلى عزبة سكينة الجديدة وتم إصلاح الشبكة المفصولة وتغذيتها وإطلاق التيار الكهربائي وإنارة 63 كشافًا مع الاستكمال والترشيد، بالإضافة إلى إنارة الشوارع من 12 حتى 18 بالكامل مع الترشيد وصيانة 7 كشافات بالمنطقة.