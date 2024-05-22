محافظ الدقهلية يتابع ندوات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، البدء فى تنفيذ الخطه النصف سنويه لندوات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بالمراكز والمدن والاحياء بمتابعة ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة من خلال وحده تكافؤ الفرص.

تمكين المرأة فى محافظة الدقهلية

يأتي ذلك بإشراف ومتابعة الدكتورة هبه البيلي مدير الادارة، بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والاجهزة المعنية في هذا الشأن .

تكافؤ الفرص

جاء ذلك وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية إدارة تكافؤ الفرص برئاسه دكتورة ايمان السبكى وفي اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.

وأوضح مختار، أن جهود وانشطة تمكين المرأة بنطاق المحافظة تأتي في اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ لتحقيق اهداف التنمية الشاملة، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل وندوات تستهدف التمكين الاجتماعي والصحي والثقافي للمرأة من خلال منحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.

ومن جانبها كشفت الدكتورة هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، أن وحده تكافؤ الفرص برئاسه ياسمين مهند قامت بالتنسيق مع عبير فتحى مدير وحده تكافؤ الفرص بحي غرب المنصورة، ورشا العلاوى مدير وحده تكافؤ الفرص بمركز الجمالية، و امانى مدير وحده تكافؤ الفرص بمركز بنى عبيد لتنفيذ ٣ ندوات خلال شهر مايو بحى غرب ومركز بنى عبيد ومركز الجماليه تحت عنوان"الابتزاز الالكترونى وكيفية التصدي له -معاير اختيار شريك الحياه “، بالإضافة إلى جلسات عن "أضرار التدخين والادمان واثره على الاسره والفرد وكيفيه الوقايه منه”.

أهداف الندوة

واستهدفت الندوات السيدات العاملات بالمراكز والأحياء لرفع وعى المرأة العامله بعدد من القضايا الاجتماعيه المحيطه بها حتى تتمكن المرأة، من التعامل مع المشكلات والقضايا الاجتماعية التى من الممكن أن تواجهها وتواجه واسرتها فى المجتمع وتوعيتها على الطرق الاجتماعيه والقانونيه فى التعامل مع تلك المشكلات واليه التصدى لها.