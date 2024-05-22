موعد مباراة الزمالك القادمة مع فيوتشر في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإستئناف رحلته في المسابقة المحلية، بعد التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه علي حساب نهضة بركان المغربي، وانتهاء موسمه الأفريقي هذا العام.

ومن المقرر أن تكون مواجهة فريق الزمالك المقبلة بالدوري المصري، أمام نادي مودرن فيوتشر، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد فيوتشر في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فريق الزمالك ضد فريق فيوتشر ، يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري 2024، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

بينما تذاع مباراة الزمالك وفيوتشر، عبر قناة on Time Sports 1 وسيقوم بالتعليق على أحداث المباراة, المعلق الرياضي محمد الشاذلي.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 15 مباراة ، بينما يتواجد فيوتشر في المركز التاسع في جدول ترتيب برصيد 30 نقطة.