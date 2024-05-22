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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الدقهلية تكثف حملاتها على 131 منشأة طبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، عن جهود إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضي، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة؛ وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

العلاج الحر 

وأوضح وكيل الوزارة، أن فريق العلاج الحر  برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة بالدقهلية  قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 131 منشأة طبية، تشمل 44 عيادة خاصة، فضلاً عن 37 مركزا طبيا و معملاً و 6 مستشفيات وعيادات تخصصية ومحلين  نظارات .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن عدد المنشآت التي تدار دون ترخيص بلغ 17، إضافة إلى توجيه 18 إنذاراً وتنفيذ قرارات إغلاق لنحو 6 منشآت مخالفة وإعادة فتح منشأة واحدة و اصدار 22 رخصة جديدة .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشيرا إلى عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

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