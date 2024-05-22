عاجل
المقاومة الفلسطينية تنشر مشاهد قنص 3 جنود إسرائيليين في بيت حانون
الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

سكرتير بنى سويف يتابع سير العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء

سكرتير بنى سويف
سكرتير بنى سويف

 تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني اللواء سامي علام، مقر المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، لمتابعة سير العمل وخاصة فيما يتعلق بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد 187 ولائحته التنفيذية. 

 ورافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة  هاني الجويلي رئيس المدينة، داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية .  

مخالفات البناء

وأكد اللواء سامي علام، خلال جولته التفقدية على أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لهم لإنهاء إجراءات التصالح، مشيرً  إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم البناء وتحقيق السلامة الإنشائية، والحفاظ على حقوق المواطنين والمجتمع. 

وخلال الزيارة تابع السكرتير العام المساعد، سير العمل في المركز التكنولوجي واطلع على آلية استقبال طلبات التصالح وفحصها.

 وأثنى على الجهود المبذولة من قبل العاملين في تسهيل وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الطلبات وتجنب التكدس، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بضرورة استمرار المتابعة اليومية لسير العمل في ملف التصالح، وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وفعال.

 

FB_IMG_1716383428893
FB_IMG_1716383428893
FB_IMG_1716383426717
FB_IMG_1716383426717
FB_IMG_1716383422430
FB_IMG_1716383422430
FB_IMG_1716383424598
FB_IMG_1716383424598
FB_IMG_1716383416343
FB_IMG_1716383416343
FB_IMG_1716383418436
FB_IMG_1716383418436
FB_IMG_1716383420379
FB_IMG_1716383420379

مواد متعلقة

إحالة ملاحظين للتحقيق ببني سويف.. لهذا السبب

محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مجمع مواقف السيارات

وكيل تعليم بنى سويف يطمئن على انتظام سير أعمال امتحانات الإعدادية

نائب محافظ بني سويف يناقش إجراءات توفير أراضي لإقامة مشروعات بقرى المرحلة الثانية من"حياة كريمة"

محافظ بني سويف يناقش جهود المجلس القومي للمرأة في مجال التمكين الإقتصادي

محافظ بني سويف يبحث إنشاء وحدة رعاية مركزة للأطفال بمستشفى الفشن المركزي

بالفانلة البيضاء.. جماهير الزمالك ببني سويف تحتفل بالتتويج بلقب الكونفدرالية 

مضاد تؤوِه.. اسئلة أثارت حيرة طلاب الإعدادية ببني سويف
الجريدة الورقية