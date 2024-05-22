سكرتير بنى سويف يتابع سير العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء

تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني اللواء سامي علام، مقر المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، لمتابعة سير العمل وخاصة فيما يتعلق بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد 187 ولائحته التنفيذية.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة هاني الجويلي رئيس المدينة، داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية .

مخالفات البناء

وأكد اللواء سامي علام، خلال جولته التفقدية على أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لهم لإنهاء إجراءات التصالح، مشيرً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم البناء وتحقيق السلامة الإنشائية، والحفاظ على حقوق المواطنين والمجتمع.

وخلال الزيارة تابع السكرتير العام المساعد، سير العمل في المركز التكنولوجي واطلع على آلية استقبال طلبات التصالح وفحصها.

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل العاملين في تسهيل وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الطلبات وتجنب التكدس، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بضرورة استمرار المتابعة اليومية لسير العمل في ملف التصالح، وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وفعال.

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