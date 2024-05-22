ورشة فنية بعنوان اعادة تدوير الخامات ضمن نشاط الطفل بقصر ثقافة السلام

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، انشطة ثقافية ، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وقامت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع الإدارة الصحية بالقصاصين بمناقشة كتاب(ارض المعجزات )حيث قامت بمناقشة الكتاب راندا امينة المكتبة العامة وتحدثت عن قصة ترويها الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ عن رحلة إلى جزيرة العرب و ( ام القرى وارض المعجزات )وعن ليل الجزيرة .والعمرة والحج واخير فى دار الهجرة وامسية من الشعر عن حياة الرسول الكريم.

ونظم بيت ثقافة التل الكبير مسابقة فى القراءة الحرة بين الاطفال تنفيذ شيماء محروس اشراف أميرة الجاويش مديرة الموقع وذلك بحضانة الزهراء بالتل الكبير

وتم تنظيم رشة فنية بعنوان إعادة تدوير الخامات ضمن نشاط الطفل بمكتبة حى السلا م الثقافية، إشراف محسن كمال مدير الموقع

كما نظم بيت ثقافة الشيخ زايد مسابقة فى المعلومات العامة بين الأطفال ضمن نشاط بيت ثقافة الشيخ زايد تحت إشراف سارة حسن مديرة الموقع وتم التنفيذ بحضانة سفارى بالإسماعيلية وذلك بحضور عمرو اسماعيل مسؤل المتابعة بالفرع و ايه مسؤل المتابعة بالهيئة