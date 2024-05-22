الإسكندرية: فتح التسجيل للمبادرة الوطنية المشروعات الخضراء الذكية

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، استمرار فتح باب التسجيل لتقديم المشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثالثة، وذلك على الموقع الرسمي للمبادرة .

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تهدف إلى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميا تهدف إلى التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات فعلية على أرض الواقع، وكذلك التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات تخدم هذه الأهداف.

وأوضح أنه تم وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، فضلًا عن تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتمكين جميع محافظات مصر من المشاركة والاستفادة عن طريق الوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا.

وأضاف أنه تستهدف المبادرة نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيا الحديثة في مواجهتها، وإدماج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والتغيرات البيئية.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الجدير بالدكر انه تم إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى اطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة و في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها سواء من الداخل أو الخارج.