وزيرة التضامن تدشن مرحلة جديدة لبرامج الحماية من تعاطى المخدرات بمنطقة الخيالة

دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مرحلة جديدة من مبادرة تنفيذ برامج توعوية حول أضرار تعاطى المخدرات بمنطقة "الخيالة " بمحافظة القاهره تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" ،حيث سبق وتم تدشين مبادرات التوعية من أضرار الإدمان بالعديد من المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " الأسمرات ، والمحروسة وحدائق اكتوبر ، وروضة السيدة ، وأهالينا ، وروضة السودان، وبشاير الخير ، وحى الضواحى ببورسعيد "، كما يتم تنفيذ أيضا برامج توعوية في العديد من المناطق الجاري تطويرها.

وعلى مدار الفترة الماضية نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق العديد من الأنشطة التوعوية في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " منها تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الأسر في هذه المناطق لتوعيتهم بخطورة مشكلة تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية ، والتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

كما يتم تنفيذ أنشطة لتوعية الشباب من أبناء المناطق المطورة بأضرار التعاطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض ،وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج ، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي للمتعافين من الإدمان لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي ، حيث تتضمن الأنشطة كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وسبق واستهدفت المبادرة في المراحل السابقة العديد من المناطق المطورة وكذلك المناطق الجاري تطويرها ، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فترة الدراسة بخطورة القضية وبناء مهاراتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، انه جارى استمرار تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وسبق وتم افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن للصندوق "16023 " لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بالمناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقي العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 30 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة هذا العام في العديد من المحافظات ،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض

وأضاف "عثمان " انه سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بمنطقة " الخيالة " بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات ، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج أيضا تنفيذ أنشطة برامج توعية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال من خلال تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين .