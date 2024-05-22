غدًا.. النطق بالحكم على سائقين لاتهامهما بإنهاء حياة آخر في قليوب

تنظر الدائرة الثانية مستأنف بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، غدًا الخميس، محاكمة سائقين، كان قد صدر بحقهما حكم بالإعدام أمام الدائرة السادسة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بقتل سائق، بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش" بجانبه الأيمن، لسرقته سيارته بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، للمدوالة والنطق بالحكم.

غدًا.. النطق بالحكم على سائقين لاتهامهما بقتل آخر في قليوب

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8747 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1056 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام ع ع"، 30 سنة، سائق، مقيم عين شمس الشرقية، ومحل إقامة أخر بالمرج في القاهرة، و"أحمد ع ع"، 26 سنة، سائق، ومقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 6 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلا عمداً المجني عليه محمد عصام علي مصطفى علي مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض عقدا العزم وبيتا النية على إنفاذ مشروعهما الإجرامي المتفق عليه، وأعدا له سلاحاً نارياً - فرد خرطوش وذخيرته، وسلاحاً أبيضاً مطواة، وما أن استقلا معه السيارة الرقمية (د ص ل / 264)، قيادته وسنحت لهما الفرصة بمحل آمن لهما حتى أشهرا في مواجهته السلاحين المار بيانهما - بدافع من سرقته - وأطلق ثانيهما من سلاحه الناري طلقة بجانبه الأيمن قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته إبان تواجد الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية في ذات الزمان والمكان جناية سرقة السيارة الرقمية (د ص ل / 264) المملوكة للمجني عليه محمد صلاح رجب مدبولي والأموال المنقولة والمبالغ المالية المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجنى عليه الأول كون ذلك بالطريق العام من شخصين يحملان ليلاً سلاحين ناري وأبيض على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن - فرد خرطوش عيار 12 - على النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص طلقات خرطوش عيار 12 مما تستخدم على السلاح الناري مناط الاتهام الثاني على النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً - مطواة - على النحو المبين بالأوراق.

المشدد 7سنوات لـ سائق لاتهامه بقتل شخص طعنا بشبرا الخيمة

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لسائق، لاتهامه بقتل شخص طعنا أثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34116 لسنة 2023 جنايات شبر الخيمة ثان، والمقيدة برقم 3339 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمرو ع ع"، 27 سنة، سائق، مقيم عزبة رستم، لأنه في يوم 18/7/2023 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية قتل المجني عليه أحمد محمد نصر الدين محمد، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بين المتهم والمجني عليه أشهر المتهم سلاحاً أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت ببطنه قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأكدت تحريات شاب المباحث بالواقعة، أنه على إثر مشادة كلامية أشهر المتهم سلاح أبيض "سكين"، وسدد عدة طعنات للمجني عليه قاصد إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.