أسعار الدواجن في المزرعة اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-5-2024 في الأسواق والمحلات المصرية، حالة من الاستقرار، إذ سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 84 جنيهًا في أرض المزرعة، وسجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 46 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15.5 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 84 جنيهًا و94 جنيهًا.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في أسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن.

وفي هذا السياق، ترصد بوابة الوفد الالكترونية، التفاصيل الكاملة عن أسعار الدواجن اليوم وفقًا لما تشير إليه بورصة الدواجن، علمًا أن اسعار الفراخ البيضاء اليوم، تواصل تصددرها يوميًا محرك البحث العالمي جوجل بسبب زيادة البحث عنها من قبل المواطنين وبصورة لحظية خاصة في بورصة الدواجن اليوم، وتحرص الوفد على. تقديم كافة المعلومات التي تطرا على ساحة الأسواق للوقوف على آخر المستجدات، وجاء سعر الدواجن اليوم على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالمزرعة

أسعار الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 84 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

اأسعار الدواجن الساسو

كما وصلت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 94 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 46 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15.5 جنيهًا عمر يوم.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.