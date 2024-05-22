نائب وزير الإسكان يتسلم جائزة عبداللطيف الحمد التنموية

عن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر..

تسلم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، جائزة عبد اللطيف يوسف الحمد، التنموية، عن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بجائزة كأفضل مشروع تنموي لعام 2023، تحت رعاية الصندوق العربي للإنماء العربي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الإسكان، في مراسم الإعلان عن الجائزة، ممثلا عن وزارة الإسكان، كمالك المشروع حتى انتهاء أعمال التنفيذ وبدء تشغيله، حيث انعقدت جلسة مراسم الإعلان عن الجائزة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والتي تم انعقادها هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بطاقة إجمالية 5.6 مليون م3/يوم، تم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتحت إدارة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فيما يخص تنفيذ الأعمال، وتم تسليم المحطة لوزارة الموارد المائية والري بعد انتهاء أعمال التنفيذ وبدء التشغيل لها.

كما أن المشروع استهدف استصلاح حوالي 400 ألف فدان إضافية من المياه المعالجة، وقد تضمن المشروع إنشاء المحطة الرئيسة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، وإنشاء محطات رفع وحوالي 6 سحارات، وإنشاء مسار جديد للمياه المعالجة من مصرف بحر البقر إلى مصرف أم الريش غرب السويس، بالإضافة إلى حوالي 10 أعمال صناعية بها كباري ومفيض وقناطر، وساعد في توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مقسمة على مختلف المجالات منها مجال الزراعة.