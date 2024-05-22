أسعار الخضراوات بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

شهد أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة، تباينًا، إذ ارتفعت بعض الأصناف، وسجلت سعر الملوخية مابين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو (قفص).

وتواصلًا مع البحث المتزايد من قبل الكثير من الناس عن أسعار الخضراوات اليوم بشكل مستمر، تستعرض بوابة الوفد لمتابعيها التفاصيل وفق أحدث تحركات الأسعار داخل الأسواق، نظرًا لكونها من المنتجات الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها لدى الجميع، والتي جاءت على النحو الآتي:

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة

سعر الطماطم بين 1.75 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 4.5 : 11 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 4.5 : 6.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 7 : 11 جنيهًا (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 3 : 4 جنيهات.

سعر الفاصوليا من 8 : 14 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 10 : 15 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 5 : 15 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 11 : 16 جنيهًا للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 3 : 7 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 3 : 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 2 : 4 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 8 : 14 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الفلفل حامي صوب من 6 : 12 جنيهًا للكيلو

سعر الملوخية بين 8 : 10 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 5 : 10 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 5 : 10 جنيهات للكيلو (قفص).

أسعار البامية 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار البسلة 24 : 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار السبانخ بين 7 : 10 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس بين 20 : 23 جنيهًا للكيلو (شوال).

أسعار البطاطا من 6 : 12 جنيها للكيلو

أسعار الثوم من 40 : 60 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 2 : 4 جنيهات للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر فول أخضر 7 : 10 جنيهات

أسعار ورق العنب البناتي من 15 : 25 جنيهًا للكيلو

سعر بصل أخضر 10 جنيهات (الرابطة كيلو).

سعر خس 7 جنيهات (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 : 6 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 6 : 9 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 6 : 9 جنيهات (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 8 : 12 جنيهًا.

سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).