الداخلية السعودية تكشف مواعيد معرض "لا حج بلا تصريح"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إقامة المعرض المتنقل (لا حج بلا تصريح) بمنطقة المدينة المنورة، خلال الفترة من 12 ـ 17 ذو القعدة 1445هـ الموافق 20 ـ 25 مايو 2024م ، وذلك في مجمع النور مول بمنطقة المدينة المنورة.

ومن المقرر أن تستعرض "الداخلية" لزوار المعرض، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تنفذها للمرة السادسة في (11) مطارًا في (7) دول هذا العام (1445 هـ/ 2024 م)، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة "أبشر" الإلكترونية.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة المدينة المنورة وقطاعات الأمن العام ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.

السعودية ترفع جاهزيتها للتصدي للحوادث والهجمات السيبرانية خلال موسم الحج



أكد نائب محافظ الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني علي المطيري، رفع الجاهزية للهجمات والحوادث السيبرانية خلال موسم الحج هذا العام.

وقال المطيري ـ في مقابلة خاصة مع قناة الإخبارية السعودية اليوم الأربعاء إن "الهيئة الوطنية تنفذ خطة برنامج تعزز من خلالها الأمن السيبراني لرفع الجاهزية السيبرانية للأنظمة من أجل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام".

وأوضح أن هذا البرنامج يطور أيضا من القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ويعزز من مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن والجهات الوطنية المشاركة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشار المطيري، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة من خلال تنفيذ العديد من التمارين العملية بمشاركة الجهات الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج، عن طريق إنشاء غرفة للعمليات، تعمل على مدى الساعة على رصد وتحليل التهديدات السيبرانية، ومشاركتها مع الجهات الوطنية، من أجل احتواء الوضع والسيطرة عليه.

وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون الخارجية تُطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطين

دعت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، اليوم الأربعاء، ألمانيا إلى ضرورة أن تبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين، كونه سيؤدي إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وقالت فارسين خلال لقاء جمعها مع رئيس مكتب تمثيل ألمانيا لدى دولة فلسطين أوليفر أوفتشا في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إن ألمانيا يمكنها أن تلعب دورا أساسيا يؤدي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الضرورية، واتخاذ خطوات لوقف انتهاكات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.