جامعة الفيوم تناقش خطة القوافل الشاملة والتى ستبدأ فى يونيو وحتى ديسمبر

عقد فى جامعة الفيوم اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته رقم 197 برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعضوية أعضاء المجلس ، وذلك اليوم الأربعاء .

أشار الدكتور عاصم العيسوي إلى إحاطة المجلس علمًا بخطة القوافل الشاملة المُرسلة إلى المجلس الأعلى للجامعات، اعتبارًا من يونيو حتى شهر ديسمبر ٢٠٢٤ بمشاركة كليات عدد من كليات الجامعة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الصحة بالفيوم.

وأحيط المجلس بتقرير الزيارات الميدانية للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، فضلاً عن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 18 ابريل إلى 14 مايو الحالى. كما ناقش المجلس بعض البروتوكولات واتفاقات التعاون مع الجهات الخارجية.

جائزة مصر للتميز الحكومى

وفى وقت سابق عقد الدكتورعرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة الفيوم، اجتماعًا لسفراء تميز كليات جامعة الفيوم لجائزة مصر للتميز الحكومي (الدورة الرابعة 2024) والتي تطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور جمال فرج محمد فرج، وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور تامر مجدي عيسى، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور جمال عبد الحليم كامل، المدرس بكلية العلوم، وهالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومنسق جائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة، و منسقي التميز وفرق عملهم بكليات الجامعة المختلفة، ومنسق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، ومنسق جائزة المواقع الإلكترونية، والمشاركين في الجوائز الفردية، وذلك اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية.

وأكد نائب رئيس جامعة الفيوم، أنه تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي" لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين لتعزيز مكانة مصر العالمية.

وأضاف أن الهدف الرئيسى لهذه الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، وتكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

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