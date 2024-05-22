رئيس ابوقرقاص يتفقد المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح

قام المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، بجولة تفقدية للإطمئنان على سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لمتابعة تلقي طلبات التصالح ، وذلك بناء على توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا.

حيث تفقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لإستقبال طلبات التصالح ، يرافقة الدكتور رجب قياتى ، و هشام الضوي نواب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد .

وأكد المهندس حامد فخري رئيس المركز ، خلال الجولة ، على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين ، أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، وذلك من خلال تخصيص شباك لتلقى الطلبات ، وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجي بمركز ابوقرقاص ، لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح ، فضلا عن أماكن لانتظار المواطنين.

وتأتي الجولة الميدانية لرئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ، في إطار اهتمامه بمتابعة سير العمل في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لهم بأعلى جودة ، كما تأتي هذه الجولة في إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص ، على تطبيق القانون بحزم ، مع مراعاة ظروف المواطنين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم ، والإعلان في مختلف الأماكن والمنصات عن المستندات المطلوبة ، للتقدم بطلب التصالح ، وتعريف المواطن بالدورة المستندية لطلبه ، وتطبيق الشفافية بين المواطنين ، في عملية استقبال الطلبات والخدمات المقدمة.