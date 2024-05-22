"بينادوا عليا بإسم تحية كاريوكا" المعلمة سحر أشهر معلمة بالقليوبية

"بينادوا عليا بإسم "تحية كاريوكا" في سوق بنها وكل الأسواق اللى اشتغلت فيها .. بهذه العبارة بدأت المعلمة سحر فتحى مغاورى اقدم معلمة في سوق الخضار بوسط البلد بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

تقول سحر فتحى مغاورى ابلغ من العمر ٥٨ عاما واعمل في تجارة الخضار والفاكهة من أكثر من ٤٠ عام ارتدى جلباب رجالى هو أبرز ما يميز شخصيتى.

مضيفة أننى ارتدى ذهب واساور في اذنى ورقبتى غالى جدا وليس ذهب صيني وأنها تحولت إلى منافس قوى للرجال في الأسواق بسبب الجلباب الذى حولها إلى معلمة حقيقية بعد أن تعلمت المهنة من زوج أمها بعد انفصال امها عن والدها فدخلت عالم الأسواق ومنها سوق روض الفرج منذ أن كانت طالبة في الصف الأول الإعدادي.

واستطردت بقولها إن سر شهرتها هو فيلم شباب امرأة للفنانة تحية كاريوكا حيث أن تشابه الملامح والملابس بينها وبين الفنانة العظيمة تحية كاريوكا أصبح التجار ينادونها باسم يا تحية يا كاريوكا .

وعقبت المعلمة سحر مغاورى أنها دفعت ثمن انفصال والديها إلا أن حنية زوج أمها كان سببا للتخفيف عنها وانها تربي حفيدها بعد انفصال والديه وأنه طفل جميل يتميز بحب الفن والرسم.

واكدت على حب كل البائعين لها وأنها تحب كل الناس وتبدأ عملها منذ الصباح وحتى ما قبل المغرب معتمدة على نفسها وان سبب لبسها الجلباب الرجالى هو أنها كانت تشارك في مزادات الأسواق وتعلمت كيفية الحصول على الرزق .

وقالت المعاملة سحر أنها لا تخشى من اى شخص وأنها تعمل بجد ويثق فيها الرجال.

المعلمة سحر مغاورى

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