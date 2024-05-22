المشدد 7 سنوات لسائق لاتهامه بقتل شخص طعنا بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لسائق، لاتهامه بقتل شخص طعنا أثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 7سنوات لـ سائق لاتهامه بقتل شخص طعنا بشبرا الخيمة



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34116 لسنة 2023 جنايات شبر الخيمة ثان، والمقيدة برقم 3339 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمرو ع ع"، 27 سنة، سائق، مقيم عزبة رستم، لأنه في يوم 18/7/2023 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية قتل المجني عليه أحمد محمد نصر الدين محمد، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بين المتهم والمجني عليه أشهر المتهم سلاحاً أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت ببطنه قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأكدت تحريات شاب المباحث بالواقعة، أنه على إثر مشادة كلامية أشهر المتهم سلاح أبيض "سكين"، وسدد عدة طعنات للمجني عليه قاصد إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.

المشدد 7سنوات لعاطل وبراءة زوجته لاتهامهم بقتل نجل زوجته بالقليوبية

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة ، بالسجن المشدد لمدة 7سنوات لعاطل، وبراءة زوجته، والحبس سنة لشقيقه، لاتهامهم بقتل نجل زوجته، وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا أداة "أواني طهي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات بجميع أنحاء جسده قاصدين، أودت بحياته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35376 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2815 لسنة 2023 كلي، أن المتهمين "أشرف ع ف"، 44 سنة، بدون عمل - مقيم شارع أبو سعدة، الخصوص، و"نجاح ر أ"، 63 سنة - بدون عمل ومقيمة شارع أبو سعدة، الخصوص، و"عبد العزيز ع ف"، 19 سنة جامع خردة، ومقيم عزبة الأبيض، أبو زعبل، الخانكة، لأنهم في يوم 17 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمين الأول والثانية قتلا عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد محمد سعد" بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا أداه "أواني طهي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات بعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان احتجزا المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنياً بتقييده وتوثيقه وتقييد حركته وتخديره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص أواني طهي حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أخفى جثة المجني عليه "أحمد محمد سعد" دون إخطار جهات الاختصاص دون الكشف عليها وتحقيق حالة الموت أو أسبابه على النحو المبين بالأوراق.

