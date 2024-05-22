إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع بالحامول ودسوق

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بالحامول، برئاسة عصام القصيف، فى حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وذلك لتسهيل حركة المرور، ومنع إشغال الطريق العام، والحفاظ على تحسين المظهر الحضارى للمحافظة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية بدسوق، برئاسة جمال ساطور، فى حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وذلك فى إطار جهود مكثفة لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع، حيث أسفرت عن تحرير 30 محضر إشغال، و10 محاضر نظافة، هذا بالإضافة إلى إزالة 20 تنده مخالفة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بالإلتزام بالقانون، وعدم التعدى على الأرصفة أو إشغال الطريق، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وحماية حقوق المواطنين، ومراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، وحظر إنتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للإنتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإستكمال أعمال الرصف والإنترلوك، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، وإستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.