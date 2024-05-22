ختام إمتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالغربية.. والتصحيح غدًا

صرح فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، بأنه قد سادت حالة من الهدوء والاستقرار، اليوم الأربعاء، في ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تابع لجنة فتيات الحسين بالعلو بإدارة المحلة الكبرى التعليمية، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأعمال اللجان بمختلف الإدارات التعليمية، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات اليوم في مادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

وأشاد فضيلته بالجهود المبذولة من جميع قيادات المنطقة، غرفة توزيع الاسئله والعمليات، ومديري الإدارات التعليمية، وكافة رؤساء وأعضاء اللجان، والتي ساعدت على خروج أعمال الامتحانات بهدوء واستقرار.

جدير بالذكر أنه ستبدأ أعمال التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية، غدًا الخميس بمراكز التصحيح المختلفة، والمُجهزة على أكمل وجه، للتيسير على جميع العاملين.