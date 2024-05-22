المشدد 7 سنوات لعاطل وبراءة زوجته لاتهامهما بقتل نجل زوجته بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة ، بالسجن المشدد لمدة 7سنوات لعاطل، وبراءة زوجته، والحبس سنة لشقيقه، لاتهامهم بقتل نجل زوجته، وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا أداة "أواني طهي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات بجميع أنحاء جسده قاصدين، أودت بحياته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 7سنوات لعاطل وبراءة زوجته لاتهامهم بقتل نجل زوجته بالقليوبية



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35376 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2815 لسنة 2023 كلي، أن المتهمين "أشرف ع ف"، 44 سنة، بدون عمل - مقيم شارع أبو سعدة، الخصوص، و"نجاح ر أ"، 63 سنة - بدون عمل ومقيمة شارع أبو سعدة، الخصوص، و"عبد العزيز ع ف"، 19 سنة جامع خردة، ومقيم عزبة الأبيض، أبو زعبل، الخانكة، لأنهم في يوم 17 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمين الأول والثانية قتلا عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد محمد سعد" بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا أداه "أواني طهي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات بعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان احتجزا المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنياً بتقييده وتوثيقه وتقييد حركته وتخديره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص أواني طهي حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أخفى جثة المجني عليه "أحمد محمد سعد" دون إخطار جهات الاختصاص دون الكشف عليها وتحقيق حالة الموت أو أسبابه على النحو المبين بالأوراق.



مصرع سيدة على يد زوجها بالخانكة

وفي واقعة اخري ، تعدى عامل فراشة على زوجته بالضرب المبرح بمنطقة النبراوي بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة التابع لمحافظة القليوبية، بعد وصلة تعذيب تعدى عليها بأنبوبة بوتاجاز، ما أدى إلى إصابتها بأنحاء جسدها وتهشم رأسها من الخلف، تم تحويل الجثة للمستشفى، والقبض على المتهم.

وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب انتهاء التقرير الطبي بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوفاة سيدة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لإسراء ل. س 27 عامًا، كوافيرة، ومقيمة النبراوى التابعة لدائرة المركز.

وقالت والدة المجني عليها، إن نجلتها متزوجة منذ 9 سنوات، ولديها طفلان ساندى، وعدى، واتهمت زوجها عصام. ع ع، عامل فراشة، بالتسبب فى وفاة نجلتها حيث أنه دائم التعدى عليها وتعذيبها.

تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعدى عليها بالضرب أسفر عن إصابتها في أنحاء جسدها وضربها بأنبوبة بوتاجاز من الخلف تسبب فى كسر الجمجمة ووفاتها فى الحال، مؤكدًا في اعترافاته أنه لا يتعاطى أي مواد مخدرة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.