فخورون بالتكريم.. والمهرجان يبرز تفوق المرأة

المكرمون بـ«إيزيس المسرحى»:

كرم مهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرأة فى دورته الثانية، خمس شخصيات مسرحية مميزة، أثرت المسرح العربى، وهم الفنانة ومصممة الرقصات كريمة منصور، والراحل الدكتور محمود نسيم، والفنانة والمخرجة العراقية الدكتورة عواطف نعيم، والفنانة التونسية رجاء بن عمار، والفنانة الراحلة سهام بنت سنية عبدالسلام.

واختارت إدارة المهرجان هذه الأسماء لدورها الثرى فى مشوارهم الفنى، الوفد حاورتهم على هامش المهرجان الذى انطلقت فعاليات فى 16 مايو وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

وقالت الفنانة ومصممة الرقص كريمة منصور، أنها سعيدة بالتكريم من مهرجان كبير بحجم مهرجان إيزيس للمرأة، مضيفة أن المهرجان من المهرجانات الداعمة للمرأة بشكل قوى، مؤكدة أن المرأة تلقى دعما كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأشارت إلى إن فكرة وجود مهرجان يقدم الجهود الكبيرة التى تقدمها المسرح فى المجتمع بشكل عام يتواءم مع اتجاهات الدولة فى دعم دور المرأة وإبرازه عالميًا وليس مصريًا فقط.

وعن أعمالها أكدت أن آخر عمل فنى لها كان مسلسل «بين السطور» مع النجمة صبا مبارك، وهى بصدد تقديم أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الفنانة والمخرجة التونسية وفاء الطبوبى، والتى تسلمت درع التكريم عن الفنانة والمخرجة التونسية رجاء بن عمار، إنها سعيدة بتكريم المخرجة رجاء بن عمار، والتى تعد رمز الثقافة والمسرح فى تونس، كما أنها سعيدة بأنها ستقدم ورشة فن إعداد الممثل من الخطاب الجسدى إلى الخطاب اللفظى، والتى تهدف إلى تطوير مهارات الممثل فى التحكم فى تقنيات التعبير والارتجال فى المسرح وتطوير قدراته فى التواصل مع أفراد المجموعة.

وأضافت أن مصر دائمًا رائدة للمسرح واهتمامها بتكريم المسرحيين فى الدول العربية يرجع لريادتها لفن المسرح.

وقالت الكاتبة والمخرجة العراقية الدكتورة عواطف نعيم، شكرًا للعراق وبغداد بلد الثقافة التى علمتنى وهذبتنى، لكى يتم الاحتفاء بنا فى مصر أم الدنيا، وفى مهرجان ضخم مثل هذا، مؤكدة أن مهرجان إيزيس يدعم المرأة التى أصبحت أحد رموز المسرح، شكرًا لمصر وشكرًا لكل عشاق المسرح الذين رحلوا والذين مازالوا يعطون المسرح كل جهدهم.

وقالت الفنانة نجلاء يونس، ابنة الفنانة والناقدة والمترجمة المصرية سهام بنت سنية وعبدالسلام، والتى تسلمت درع التكريم باسم والدتها، أن والدتها اسم كبير أعطت للفن كل حياتها، مطالبة الجميع بتكريم وتخليد عظماء الفن الذين أثروا الحياة الفنية، مضيفة أنها ستواصل عملها الفنى، حتى لو حققت ربع إنجازات والدتها.

وأضافت، أن المرأة تلقى دعمًا كبيرًا بالتمكين فى ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعمة للمرأة، فى عصره الذهبى، مؤكدة أن المرأة تلقى اهتمامًا كبيرًا على جميع المستويات بدليل افتتاح مهرجان للمرأة فى دورته الثانية والتى يناقش قضايا المرأة فى الفنون.

وقالت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفنى، إنها سعيدة بالمشاركة فى المهرجان وبإطلاق فعاليات الدورة الثانية من قلب دار الأوبرا، مضيفة أن اهتمام المجلس القومى للمرأة برعاية المهرجان يرجع إلى أنه منصة دولية مهمة تناقش قضايا المرأة من خلال المسرح، وتجمع صناع وصانعات مسرح المرأة من مختلف دول العالم وتسلط الضوء على إبداعاتهم، لذا ساهم المجلس فى إطلاق الدورة التأسيسية للمهرجان فى 2021 ويواصل دعمه له.

شويكار

وفى لافتة طيبة، قام المهرجان بتكريم مكرمات الدورة الأولى، حيث تم تكريم اسم الكاتبة فتحية العسال التى حملت الدورة الأولى للمهرجان اسمها، وتسلمت درع التكريم ابنتها الفنانة صفاء الطوخى، كما تم تكريم اسم الفنانة شويكار وتسلمت عنها الفنانة إلهام شاهين، والدكتورة هدى وصفى وتسلمت عنها درع التكريم الكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم، وأستاذة الإلقاء الدكتورة نجاة على، والمخرجة عفت يحيى مؤسسة فرقة القافلة المسرحية المستقلة، واسم الملحنة إيمان صلاح الدين وتسلم الدرع ابنها الفنان صلاح بجاتو.

فتحية العسال

وتسلم درع تكريم الفنانة الكبيرة عايدة عبدالعزيز التى تحمل الدورة الثانية اسمها، ابنها شريف أحمد عبدالحليم، وتحدث عن علاقته بوالدته، قائلًا إنه برغم تكريس حياتها للفن لا أنها كانت سيدة حازمة ولكنها «حلالة لكل المشاكل»، موضحًا أنها لم تقصر معه يومًا بسبب فنها، وذلك لقدرتها على أعطاء بيتها وحياتها الأسرية نفس الاهتمام الذى أعطته للفن، مؤكدًا أنه سعيد بتكريم اسم والدته.

حضر الافتتاح عدد من الفنانين والمسرحيين والشخصيات العامة ومنهم الفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان والفنانة صفاء الطوخى ومحمد على رزق ونورهان شعيب وهبة عبدالغنى، وياسر عزت وكريمة منصور، ومحمد يوسف أوزو، وعايدة فهمى، والفنان عزيز خيون وعواطف نعيم من العراق، الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفنى وعضو مجلس أمناء المهرجان والإعلامية مشيرة موسى.

وتترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الإنتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة ودار الأوبرا المصرية، وستوديو عماد الدين وكالتوجراف والمركز الثقافى النمساوى، والمعهد الثقافى الفرنسى.