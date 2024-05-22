رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس كلية التربية الرياضية

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم اجتماع مجلس كلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور هاني سعيد عميد الكلية، وبحضور الدكتور مجدي وكوك القائم بعمل عميد الكلية السابق، والدكتورة أمانى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام بالكلية، وأعضاء المجلس.

قدم الدكتور محمود ذكي التهنئة للدكتور هانى سعيد لصدور القرار الجمهوري بتعينه عميدا للكلية، وناقش خلال الاجتماع آليات تطوير اللوائح الدراسية واستحداث برامج جديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة إنشاء عدد من البرامج البينية مع كليات الجامعة مثل برامج الطب الرياضي والإعلام الرياضي، مشدداً على ضرورة العمل على تطوير البنية الاساسية والتحتية وادارة منشآت الكلية بشكل إيجابي، ومن خلال منظومات الحوكمة، مؤكداً على دعمه الكامل للكلية لتلبية كافة احتياجاتها، موجها الشكر للدكتور علاء حلويش العميد السابق للكلية والدكتور مجدي وكوك القائم بعمل عميد الكلية السابق لما قدموه طول فترة توليهم المنصب.

كما تابع رئيس الجامعة سير الامتحانات العملية والشفوية والاستعداد للامتحانات التحريرية المقرر عقدها بداً من ١ يونيو المقبل، موجها بضرورة توفير كافة أشكال الدعم للطلاب، والالتزام بالقواعد والإجراءات الامتحانية، ومن جانبه أهدى الدكتور هانى سعيد درع الكلية للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، تقديرا لجهوده ودعمه الدائم للكلية، مشيدا بأعمال التطوير بالجامعة خلال الأعوام الماضية ومؤكدا التزام الكلية الدائم بالخطة الاستراتيجية للجامعة.