مصدر رفيع المستوى: مصر تستغرب من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة لجهودها

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، نقلًا عن مصدر رفيع المستوى، والذي يؤكد أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور.

بيان عاجل من مصدر مصري رفيع المستوى

وأوضح مصدر مصري رفيع المستوى، أن بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة، مؤكدًا على أنه من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة وتتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما نشر لمصادر أمريكية أو إسرائيلية.

وشدد مصدر رفيع المستوى، على أن مصر تستغرب من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة.