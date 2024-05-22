ابوصوير البلد وحي العبور وشوارع البلابسة بالإسماعيلية خارج الخدمة

استنجد أهالي قرية أبوصوير البلد باللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وذلك بسبب الإهمال المتعمد التي وصلت إليه القرية وخاصة منطقة الكرايم والعرب، والمنطقة البحرية، ومنطقة أباظة، من عدم صيانة كشافات الإنارة، واسلك الكهرباء، والقمامة التي اصبحت منتشره في كل مكان، كما لم يتم رصف الطرق الرئيسية واعادة الشيئ الي أصلة بعد تدخيل عدة كابلات وتكسير الطرق بالإضافة إلى تلال القمامة التي أصبحت منتشرة في كل مكان، وتعدي عدد من المواطنين على جانبي الطريق الرئيسي بالقرية الرابط من منطقة أباظة والكرايم إلى مدينة المستقبل.

واتهم أهالي منطقة الكرايم البحرية والقبلية، والعرب 1، واباظة، رئيس قرية أبوصوير البلد بعدم الاستجابة لشكواهم والنزول إلى المنطقة وعمل معاينة على الطبيعة، والعمل على حل تلك المشكلة، مؤكدين أن القرية تشهد إهمالا متعمدا من قبل مسئولي مركز ومدينة أبوصوير، وحان الوقت لتدخل مسئولي ديوان عام محافظة الإسماعيلية لوضع حلول جذرية لتلك المشكلات.

ويعاني أيضا أهالي قرية أبوصوير البلد من الإهمال الشديد، والحالة العامة للقرية التى أصبحت فى تدهور مستمر سواء من ناحية الطرق أو أسلاك وأعمدة الإنارة المتهالكة وعدم صلاحيتها، ما يترتب عليه انقطاع التيار الكهربائى بصفة مستمرة وسقوط الأسلاك بصورة يومية، وهو ما يعرّض حياة الأهالى للخطر، فى ظل ظروف الطقس المتقلبة، وأيضاً تعدى بعض المواطنين على حرم الطريق الرئيسى بمنطقة الكرايم دون تحرك من رئيس القرية، أو إعادة رصف الطريق الرئيسى للقرية بعد انتهاء عمليات الحفر فى منتصف الطريق وذلك لتوصيل كابل للوحدة المحلية خاص بالتحول الرقمى، ناهيك عن ذلك والمشكلة الأكبر هو عدم تعاون أو استجابة من رئيس القرية للمواطنين، أو التواصل معهم لبحث والتعاون لحل بعض مشاكل التى تعانى منها القرية.

كما طالب أهالي حي العبور ومنطقة البلابسه دائرة حي ثان محافظة الإسماعيلية، برصف الطرق الرئيسية والفرعية، ووضع تلك الشوارع في خطة تأهيل وتطوير الطرق والنقل بالمحافظة، برغم من مناشدة الأهالي عدة مرات دون أي استجابة، برغم من وقوع تلك المناطق بالقرب من ديوان عام المحافظة الرئيسي.

وقال محمد فخري عضو مجلس المحافظة سابقا، من أهالي منطقة العبور، أن معظم شوارع منطقة حي العبور لم يتم رصفها منذ 30 عاما، بالرغم من تواجد تلك المنطقة وسط محافظة الإسماعيلية وتابعه حي ثان، وناشدنا معظم مسئولي المحافظة وعلي رأسهم اللواء شريف فهمي بشاره ولم يهتم أحداً بشكونا، وذلك لوضع المنطقة في خطة التطوير والرصف، والقضاء علي العشوائيات.

وأضاف محمد أبو وريك، من أهالي منطقة البلابسة والتابعة أيضا لدائرة ثان محافظة الإسماعيلية، أننا نسمع كثيرا انه المحافظة تقوم برصف وتأهيل الشوارع بشكل يومي، ولم نشاهد ذلك علي الطبيعة بمنطقة حي البلاسة، وقد تقدمنا عدة استغاثات لمديري الطرق والنقل بالمحافظة، ولمسئولي ديوان الإسماعيلية ولكن لم يرد او يهتم أحدا والكل عمل ودن من طين وأخرى من عجين.

وأشار محمد فكري من سكان حي العبور، أن الطرق مهملة ومنسية ولا تصلح اللدواب فما بالك بالسيارات، واننا نعاني بشدة من أهمال الطرق الرديئه بمنطقة شارع الكلاحين ومنطقة مسجد سامح حسب الله، وشارع جمعية البراهمة الممتد من شارع الثلاثيني والواصل بشارع بورسعيد ولم يتم غير رصف 30 متراً منها، ولا يوجد أي اهتمام من أي مسؤل في محافظة الإسماعيلية.

وأكد أهالى قرية أبوصوير البلد، وحي العبور والبلابسة انهما استغاثوا عدة مرات بمسئولي ديوان عام محافظة الإسماعيلية دون جدوى، مطالبين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بزيارة عاجلة للوقوف بنفسه على أرض الواقع على تلك المشكلات والإهمال المتعمد من قبل مسئولى المحافظة.

شوارع الاسماعيلية

القمامة تنتشر في شوارع الاسماعيلية