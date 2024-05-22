شراكة علمية في الذكاء الاصطناعي بين جامعة القناة وجامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تدشين برنامج علمي جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، تم الاتفاق علية مع الجانب الصيني وجامعة قناة السويس مُمثله في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وأشار مندور إلى أن المشروع يهدف إلى ربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي من خلال توفير فرص تدريبية للطلاب داخل الصين لمدة ثلاث شهور سنوياً، لافتاً إلى أن المشروع سيدخل حيز التنفيذ بعد إتمام الاتفاق بين الطرفين، مضيفاً أن هذه الشراكة العلمية الجديدة تأتي بهدف خدمة أهداف التنمية الشاملة بإقليم القناة وسيناء.

جاء ذلك أثناء زيارة الدكتور ناصر مندور والوفد المرافق له إلى الصين لحضور تدشين الاتحاد الدولي للتعليم المهني.

ضم الوفد المرافق لرئيس الجامعة الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس، والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

هذا وأوضح مندور أن هذا الإنجاز يأتي كأحد ثمار اختيار جامعة قناة السويس لتكون ممثلة لمصر ، وعضو مؤسس للتحالف الدولي للتعليم المهني الذي يضم 30 دولة على رأسها مصر، و روسيا، وكازاخستان، وماليزيا، والمغرب.