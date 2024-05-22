شكاوى من صعوبة إمتحان مادة الهندسة بالدقهلية

أدي اليوم الأربعاء طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية ، امتحان مادة الهندسة، وشكا عدد من الطلاب من صعوبة وطول الإمتحان ، والتى جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط ولم تراعى الفروق الفردية ، و طالبوا بمراعاة صعوبة الإمتحان أثناء التصحيح وإعادة توزيع الدرجات لتعويض صعوبة الامتحان.

ووصف سامى أحمد ولى أمرأحد الطلاب الامتحان: انه من اصعب الامتحانات التى مرت على الشهادة الإعدادية .

وقالت ثريا رفعت والدة إحدى الطالبات أنا مندهشة من أسلوب مسؤولى التعليم فى التعامل مع أبنائنا وتابعت وضع وأسلوب طريقة وضع الإمتحانات تؤكد وكأنهم فى حالة تحدى مع الطلبة، وطالبت بمراعاة صعوبة الإمتحانات والتخفيف اثناء التصحيح ومراعاة الطلاب وعدم التشديد اثناء التصحيح للاسئلة.

وأكدت الطالبة رزان أبوالنجا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي بالدقهلية، إن الامتحان فيه تركات كتيرة والأسئلة صعبة وهناك أسئلة معقدة ويصعب حلها.

وأضافت الطالبة نشوى محمود ، طالبة بالصف الثالث الإعدادي بالدقهلية أن الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط، ويحتاج لوقت أكبرللتفكيروالحل.

وتابع أحمد حرب ، طالب بالصف الثالث الإعدادي بالدقهلية، أن الوقت كان غير كافٍ، كما واجهنا صعوبة في اللجان بسبب التوتر وتأخير توزيع الورق.

وأعربت شيماء السيد ، طالبة طالبة بالصف الثالث الإعدادي بالدقهلية عن غضبها بسبب صعوبة الأسئلة والتي تطلبت وقتا للتفكير في حلها وتابعت أن الامتحان جاء صعبا وفوق مستوى الطالب المتوسط .

وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، -اليوم الأربعاء بحضور أحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ورئيس غرفة العمليات وأعضاء غرفة العمليات - إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي، وذلك في اليوم الرابع لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية وتابع وكيل المديرية من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، سير امتحان الشهادة الإعدادية في يومها الخامس في مادة الهندسة.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب والاهتمام بالنظافة العامة للجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمديري الإدارات التعليمية للجان الامتحانية لرصد المشكلات والعمل على حلها بسرعة . وشدد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة و السماعات اللاسلكية أو أي من وسائل الغش داخل اللجان، حرصًا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسي