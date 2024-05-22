إستياء مئات الألاف من المواطنين بسبب إنهيار طريق كفر الدوار - أبوالمطامير

رغم أهمية طريق كفر الدوار- أبو المطامير، كشريان حيوي يربط الطريقان الأسكندرية - القاهرة زراعي والصحراوي، والذي يخدم مئات المواطنين سواء عمال و تجار وموظفين وطلاب من عشرات القري إلا أن الطريق سقط من حسابات المسئولين، مما أدي إلي إنهياره وإنتشار الحفر والمطبات بطول الطريق ، وإختفاء الطبقة الأسفلتية تماما، مما يسبب وقوع حوادث يومية، والتي تسفر عن سقوط ضحايا ومصابين ، ولا يقتصر الأمر علي ذلك فقط بل تحول الطريق إلي مواقف عشوائية لسيارات بدو ن الحصول علي تراخيص ، وكذلك الأسواق الأسبوعية للخضروات والفاكهة، بداية من كفر الدوار حتي أبو المطامير، مما يؤدي إلي الزحام الشديد وتوقف حركة السيارات عدة ساعات .

إنتقلت (الوفد) إلي طريق كفر الدوار - أبو المطامير، وكانت البداية من مدينة كفر الدوار حيث تتواجد العشرات من سيارات الأجرة المتهالكة و التي لاتحمل لوحات معدنية يقودها أشخاص لايحملون تراخيص قيادة ، وتقف السيارات في نهر الطريق مما يتسبب في ازدحام شديد وتعطيل حركة المرور لساعات طويلة.

وبعد عدة كيلو مترات تقع قرية كوم البركة والتي تعتبر من أكبر قري محافظة البحيرة ، حيث إنهار الطريق بداية من مدخل القرية وحتي نهايتها بطول 900متر، حيث إختفت الطبقة الأسفلتية تماما، وإنتشرت الحفر والمطبات بالطريق، مما يتسبب في تعطيل حركة السيارات وتهالكها، أما في فصل الشتاء يتحول الطريق إلي بحيرة من مياة الأمطار ويصاب الطريق بالشلل التام ، ويمنع الطلاب من الذهاب إلي مدارسهم وكذلك العمال والموظفين من الوصول إلي أماكن أعمالهم.

اما قرية سيدي غازي التابعة لمركز كفر الدوار، يتوقف الطريق تماما يوم الإثنين من كل أسبوع بسبب السوق الأسبوعي للقرية، حيث يفترش الطريق بائعين الخضروات والفاكهة، مما يمنع مرور السيارات في الإتجاهين، ويصاب الطريق بالشلل التام .

ويتكرر الأمر نفسة بقرية كوم الفرج التي تقع علي الطريق ، والتابعة لمركز ومدينة أبو المطامير ، حيث يتحول الطريق يوم الجمعة من كل اسبوع إلي مأساة بسبب السوق الأسبوعي، حيث يسيطر الباعة علي نهر الطريق حتي عصر يوم الجمعة من كل أسبوع .

وفي قريتي الغيتة والياسينية تحول الطريق إلي حفر ومطبات ، وإنهيار الأسفلت مما يؤدي إلي صعوبة سير لاسيارات وتهالكها .

وطالب العشرات من مواطني القري الواقعة علي الطريق، من خلال (الوفد) المسئولين ، الإهتمام بالطريق وإعادة رصفة، وإزالة المواقف العشوائية، ونقل الأسواق الأسبوعية إلي أماكن أخري.

استياء الاهالي من تدهور طريق كفر الدوار - ابوالمطامير