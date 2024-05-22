مها صبري.. الدجل حفر قبرها و"ما تزوقيني يا ماما" فاتحة خير عليها

في ذكرى ميلاد دلوعة الغناء..

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مها صبري، صاحبة أشهر أغنية للأفراح "ما تزوقيني يا ماما"، التي أصبحت جزءًا من التراث الشعبي المصري، كما أطلق عليها الجمهور "دلوعة الغناء" لأدائها على الشاشة وجمالها الساحر.

الفنانة الراحلة مها صبري

مها صبري تتخلى عن حلم الرقص وتتجه للغناء

لعب الحظ مع مها صبري "بالصدفة"، فكانت ترغب أن تكون راقصة، إلا أن مسار حياتها تغير بالكامل، بعد لقائها في برنامج "على الناصية" والتي تقدمه المذيعة آمال فهمي، وطلبت منها غناء جزء من أغنية لأم كلثوم فغنت وبرعت، وأعجب بصوتها في الإذاعة المنتجة ماري كوين وضمتها إلي فيلمها "أحلام البنات" كمطربة عام 1959 لتكون بدايتها فى عالم الفن، كما اختار الفنان الراحل عبد السلام النابلسي هذا الإسم ليرى أنه أنسب من اسمها "زكية فوزي".

مها صبري موهبة من الصغر

وعلى الرغم من أن طريق الغناء لم يكن من خطتها، إلا أنها كانت تملك هذه الموهبة منذ الصغر، ففي المدرسة كانت مها صبري تجد ملاذها فى وقوفها بين الفترة والتانية تغنى لزميلاتها أغانى ليلى مراد، وكان الجميع يدخل في حالة من الإنسجام والإهتمام بصوتها المميز، حتى ذاع صيتها وأصبحت رئيسة فريق الأناشيد، ومحل اهتمام المدرسات، فكانت كل مُدرسة تدخل الحصة تطلب منها أن تغني للمطربة المفضلة لديها مثل ليلى مراد وشادية.

مها صبري جوزها طلقها وعمل لها حفلة طلاق

وبعد أن بدأت مها صبري طريقها في الغناء والتمثيل، طلقها زوجها اعتراضًا على مهنتها، ليرى أنه لا يتناسب مع عاداته وتقاليده، وكانت المفاجأة أنه أقام لها حفلة وداع فى كازينو كبير، ويومها أكد لها أنه يتمنى لها كل النجاح وودعها بينما دموعه تنهمر على خده، بعد أن أثمر من هذه الزيجة ابنها الأول مصطفى، إلا أنها تزوجت مرة ثانية من تاجر أنجبت منه ابنتيها نجوى وفاتن، ثم أعجب بها على شفيق، فعرض عليها الزواج مقابل اعتزال الفن فقبلت وهذا بعد أن قدمت العديد من الأعمال المميزة التي لا تنسى.

أبرز أعمال مها صبري

وقدمت مها صبري خلال مسيرتها الفنية أكثر من 25 فيلمًا سينمائيًا، بداية بدور كومبارس مع إسماعيل ياسين، ومن أبرز أدوارها كان دور العالمة زبيدة في فيلمي "السكرية" و"بين القصرين" مع الفنان يحيى شاهين في ثلاثية نجيب محفوظ، وكان آخر أفلامها "ياما أنت كريم يا رب" عام 1987، ومن أشهر أغنياتها "ماتزوقيني يا ماما" وأصبحت الأغنية الرسمية للزواج.

الدجل ينهي حياة مها صبري

واتجهت مها صبري لطريق "الخراب" وهو الدجل، ظنًا منها أن هذا المسار سوف يشفيها من الأمراض، كونها مصابة بوسواس المرض، إلا أن حالتها تدهورت وأُصيبت بالتهاب حاد في الكبد والمعدة، بعد أن طلب منها الدجالين العلاج بالزئبق الأحمر والأعشاب واستغلال حالتها وابتزازها ماليًا ليكسبوا من ورائها الملايين.